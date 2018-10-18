Nevşehir'deki FETÖ/PDY davası

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4'ü tutuklu 10 eski askerin davası görüldü.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu A.Ç, H.T. ve F.E. ile tutuksuz sanıklar Y.G, T.D, Ö.A, M.T, E.Ş. ve A.Ç. ile avukatları hazır bulundu, tutuklu Çetin Tunay ise tutuklu bulunduğu Adıyaman'daki cezaevinden SEGBİS aracılığıyla salona bağlandı.

Sanık A.Ç, FETÖ üyesi olmadığını, hakkında yakalama kararı çıktığında kendisinin teslim olduğunu, kaçma şüphesi olmadığını ve bakmakla yükümlü annesi olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

F.E. de FETÖ ile bağlantısı bulunmadığını, ailesinin dağılmak üzere olduğunu, bir yıldır kızını görmediğini belirterek, tahliyesini istedi.

Sanık H.T. de terör örgütü üyesi suçlamasını reddederek tahliyesini talep etti.

Diğer sanıkların da tahliye ve beraatlarını istediği duruşmada mahkeme heyeti, Çetin Tunay'ın tutukluluk halinin devamına, A.Ç, H.T. ve F.E'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.