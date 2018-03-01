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Nevşehir'deki FETÖ/PDY davası

- Haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi

01 Mart 2018 Perşembe 15:53
Nevşehir'deki FETÖ/PDY davası
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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 13'ü tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Sadi Ş, Mustafa S, Üstün T, Tuncay E, Hasan A. ve İsmet A, Akşehir T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuklu sanıklar Sait D, Ulaş İ, Mehmet Y, Mahmut G, Nuri Ç, Cüneyt A, Çağlayan Y, tutuksuz sanıklar İrfan A, Fevzi Ç, Necip K, Ali D, Ünal Z, Ali Ersan E. ve Serkan B. ile avukatları duruşmada hazır bulundu.

Kentte, örgüt bünyesindeki Zafer Eğitim Vakfının yönetim kurulu başkanlığı görevini uzun süre yürüten Serkan B, 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar oturma sohbetlerine katıldığını, örgüt adına toplanan maddi yardımlar konusunda aracılık yaptığını ancak vakfın yönetimine istemediği halde alındığını ileri sürdü.

Serkan B, aynı zamanda örgüt bünyesindeki bir şirketin yüzde 4 oranında hissesinin de kendisine devredildiğini iddia etti.

Hisseleri alırken para vermediğini, örgütün il imamı Abdulkadir B'nin isteğiyle hisseleri devrederken de para almadığını öne süren Serkan B, "Hisseleri de kimden aldığımı veya kime devrettiğimi bilmiyorum." dedi.

Örgütün iç yüzünü 15 Temmuz darbe girişimiyle tanıdığını iddia eden Serkan B, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, diğer sanık ve avukatların savunmalarını dinledikten sonra tutuklu sanıklar Sait D, İsmet A, Cüneyt A, Çağlayan Y, Üstün T'nin tahliyesine, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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