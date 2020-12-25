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Nevşehir’de yurtta karantinada olan 3 İngiliz’e Noel sürprizi
İngiltere’den Türkiye’ye gelen son uçakla İstanbul’a ardından da Kapadokya bölgesine gelen İngiliz 3 turist genç kız için, Nevşehir’de karantina altında kaldıkları KYK öğrenci yurdunda sürpriz Noel pastası kesildi.
Genel 25.12.2020, 20:59
İngiltere’den Türkiye’ye gelen son uçakla İstanbul’a ardından da Kapadokya bölgesine gelen İngiliz 3 turist genç kız için, Nevşehir’de karantina altında kaldıkları KYK öğrenci yurdunda sürpriz Noel pastası kesildi.