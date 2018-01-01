Nevşehir’de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Nevşehir’de 2018 yılının ilk bebeği saat 00.05’te Kapadokya Hastanesi’nde dünyaya geldi.

Kapadokya Hastanesinde saat 00.05’de Alim Emir bebek 3,800 gram olarak dünyaya geldi. 2018 yılının ilk bebeğine sahip olan Muharrem Ayşe Güleryüz çiftinin mutlulukları görülmeye değerken, çifti ilk tebrik edenler ise hastane çalışanları oldu.

Alim Emir bebeği dünyaya getiren Op.Dr. Yeliz Şenal, bebeğin saat 00.05’de 3,800 gram olarak dünyaya geldiğini söyledi. Şenal, “2018 yılının ilk bebeği hastanemizde dünyaya saat 00.05’te dünyaya geldi. Bebeğimizin sağlık durumu son derece iyi ve 3 kilo 800 gram olarak dünyaya gelmiştir. Allah bir ömür boyu mutluluklar versin. Vatana milletimize hayırlı evlat olsun” dedi.

Baba Muharrem Güleryüz ise, “Çok mutluyuz. Rabbim yeni yılda güzel bir bebek nasip etti. Rabbim herkese böyle mutluluk yaşatmayı nasip etsin. Oğlumuzun ismini Alim Emir koyduk” diye konuştu. Anne Ayşe Güleryüz ise çok mutluyum yeni yılda en güzel hediyemi aldım" şeklinde konuştu.