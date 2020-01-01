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Nevşehir’de yeni yılın ilk bebeği Beste bebek oldu
Yeni Yılın İlk Bebeği 00.02’de Nevşehir’de Dünyaya Gelen Beste Bebek Oldu. 2020 Yılının İlk Bebeğine Sahip Olan İlkay-soner Karataş Çiftinin Mutlulukları İse Görülmeye Değerdi.
Genel 01.01.2020, 00:09 01.01.2020, 00:47
Yeni yılın ilk bebeği 00.02’de Nevşehir’de dünyaya gelen Beste bebek oldu. 2020 yılının ilk bebeğine sahip olan İlkay-Soner Karataş çiftinin mutlulukları ise görülmeye değerdi.
Anne İlkay Karataş ise açıklamasında, “Mutluyum. Bizim için özel bir olduğu için. Kızımın adını Beste koyduk. Üçüncü çocuğum oldu. Allah herkese böyle bir duyguyu nasip etsin” diye konuştu.
İl Emniyet Müdürlüğü’nde Bomba İmha Uzmanı olarak görev yapan baba Soner Karataş’ta açıklamasında, “ Vatana millete hayırlı bir evlat olur. Bizlere de hayırlı bir evlat olur inşallah. Mutluyuz. 2020’nin ilk bebeği Beste’miz hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
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