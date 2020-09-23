Son Dakika
Nevşehir’de yaşayan göçmenler “Feridem” türküsüne klip çekti
NEVŞEHİR’DE YAŞAYAN GÖÇMENLER TARAFINDAN REFİK BAŞARAN’IN ÖLÜMSÜZ ESERİ “FERİDEM” TÜRKÜSÜNE KLİP ÇEKİNDİ. HAZIRLANAN KLİPİ NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIRKEN VALİ BECEL PAYLAŞIMINDA, “ ÜRGÜP'LÜ REFİK BAŞARAN'IN ÖLÜMSÜZ ESERİ "FERİDEM" TÜRKÜSÜNÜ ŞEHRİMİZDE YAŞAYAN GÖÇMENLER SESLENDİRDİ BU SEFER” SÖZLERİNİ PAYLAŞTI. VALİ BECEL’İN BU PAYLAŞIMI KISA SÜREDE ÇOK SAYIDA BEĞENİ KAZANDI.
Genel 23.09.2020, 10:05 23.09.2020, 10:21
Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan video klipte göçmenler Refik Başaran’ın Feridem türküsünü söyledi.