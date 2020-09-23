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Nevşehir’de yaşayan göçmenler “Feridem” türküsüne klip çekti

NEVŞEHİR’DE YAŞAYAN GÖÇMENLER TARAFINDAN REFİK BAŞARAN’IN ÖLÜMSÜZ ESERİ “FERİDEM” TÜRKÜSÜNE KLİP ÇEKİNDİ. HAZIRLANAN KLİPİ NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIRKEN VALİ BECEL PAYLAŞIMINDA, “ ÜRGÜP'LÜ REFİK BAŞARAN'IN ÖLÜMSÜZ ESERİ "FERİDEM" TÜRKÜSÜNÜ ŞEHRİMİZDE YAŞAYAN GÖÇMENLER SESLENDİRDİ BU SEFER” SÖZLERİNİ PAYLAŞTI. VALİ BECEL’İN BU PAYLAŞIMI KISA SÜREDE ÇOK SAYIDA BEĞENİ KAZANDI.

Genel 23.09.2020, 10:05 23.09.2020, 10:21
Nevşehir’de yaşayan göçmenler “Feridem” türküsüne klip çekti
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Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan video klipte göçmenler Refik Başaran’ın Feridem türküsünü söyledi.

Nevşehir’de yaşayan göçmenler tarafından Refik Başaran’ın ölümsüz eseri “Feridem” türküsüne klip çekildi. Hazırlanan klibi Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Becel paylaşımında, “Ürgüp’lü Refik Başaran’ın ölümsüz eseri ’Feridem’ türküsünü şehrimizde yaşayan göçmenler seslendirdi bu sefer” ifadelerini kullandı. Vali Becel’in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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