Nevşehir'de yanan araçta 2 ceset bulunması

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yanmış araç içinde cesetleri bulunan Akkoç çiftinin cenazeleri defnedildi.

Ağıllı köyünde 12 Eylül'de içinde bulundukları araçla birlikte yanmış bulunan iş adamı Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç'un cesetleri, Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Nevşehir'e getirilen cenazeler için öğle vakti Aşağı Bekdik Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenaze törenine, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Akkoç çiftinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Akkoç çiftinin cenazeleri, Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nevşehir-Aksaray karayolunda bir sitedeki bağ evinden salı günü akşam saatlerinde kaçırıldıkları yönünde emniyete ihbarda bulunulmasının ardından Mustafa Şahin Akkoç'a ait araç, ertesi gün Acıgöl ilçesine bağlı Ağıllı köyünde hayvanlarını otlatmaya çıkaran bir çoban tarafından bulunmuştu. Araç ve içindeki cesetlerin, kentin tanınmış iş adamlarından Mustafa Şahin Akkoç ve eşine ait olduğu belirlenmişti.

Çok sayıda gayrimenkulü bulunan, çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten Akkoç ile eşinin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

