Nevşehir'de yanan araçta 2 ceset bulunması

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, yanmış araçta karı kocanın cesetlerinin bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, iş adamı Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç'un cesetlerinin 12 Eylül'de Ağıllı köyünde, içinde bulundukları araçla birlikte yanmış halde bulunmalarıyla ilgili haklarında kuvvetli suç şüphesi olan 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Nevşehir-Aksaray Karayolu'nda bir sitedeki bağ evinden 11 Eylül'de iş adamı Mustafa Şahin ve eşinin akşam saatlerinde kaçırıldıkları yönünde Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunulmuştu. Mustafa Şahin Akkoç'a ait hafif ticari araç, ertesi gün Acıgöl'e bağlı Ağıllı köyünde hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından yanmış halde bulunmuştu. Araçta yapılan inceleme sonucu tespit edilen 2 kişinin cesetlerinin de Akkoç çiftine ait olduğu belirlenmişti.

