Nevşehir’de yağmur sonrası iş yerlerini su bastı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde yağan şiddetli yağış sonrasında bazı iş yerlerini su bastı.

Avanos ilçesinde yağan şiddetli yağış sonrasında özellikle Avanos Pazar yerini ve sanayi bölgesinde bulunan bazı iş yerlerini su bastı. Avanos ilçe merkezinde yer yer sel görüntülerinin oluşması ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken kısa süredeki yağış maddi hasara neden oldu. Avanos ilçesinde yağan yağış sonrasında ise vatandaşlar ve sürücüler zorlu anlar yaşadı.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2018, 16:46