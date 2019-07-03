Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilerin bulunduğu 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.İ, B.D. ve Ş.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.