Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışması kapsamında, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine Ş.Y. ve M.Y. adlı şahısların GBT sorgularında çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğunun belirlenmesi üzerine üst aramaları yapıldı.

Şüphelilerin üzerinde, yaklaşık 5 gram metamfetamin ile 16 gram skunk maddesi ele geçirildi. Zanlılar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise Ürgüp ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Aramada 32 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar ve bir adet uyuşturucu madde tartmak için kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Araçta bulunan ve isimleri açıklanmayan iki şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

