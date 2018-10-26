Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen operasyonda, 14 gram toz esrar ele geçirildi, kentte ikamet eden Suriye uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, .H'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu, il dışından uyuşturucu madde temin ederek satış yaptığı yönündeki ihbar üzerine şahsı takibe aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda şahsın evine operasyon yapan polis, 10 gram toz esrar ele geçirirken, şahısla bağlantılı olduğu tespit edilen aynı ülke vatandaşı H.F'nin ikametindeki aramada ise yaklaşık 4 gram toz esrar bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan .H. ve H.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

