Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İran uyruklu M.K.A, A.R.N. ve A.B'nin bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada şeffaf poşette 17 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.K.A. ve A.R.N. tutuklandı, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

