Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon yapan polisin gözaltına aldığı üç zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdiği belirlenen aracı durdurarak arama yaptı. Dedektör köpeği Su'nun destek verdiği aramada, araç içinde 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü F.Ç. gözaltına alındı.

Acıgöl ilçesinde ise park halindeki bir otomobilde uyuşturucu madde kullanıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçen polis, üst aramalarında yaklaşık 6 gram metamfetamin ele geçirilen araç içindeki İ.G. ve Y.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ç. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı.

