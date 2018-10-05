Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı tırda uyuşturucu madde ele geçirildi, tır sürücüsü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde uygulama gerçekleştirildi.

Derinkuyu ilçesi ile Yeşilhisar yolunda kontrollerde bulunan polis, durdurulan bir tırda arama yaptı.

Dedektör polis köpeğinin de destek verdiği aramada, araç içinde 75 gram esrar ile yaklaşık bir buçuk gram eroin ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli H.A, "Uyuşturucu madde imal veya ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

