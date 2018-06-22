Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 43.20 gram eroin ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, il dışından yabancı uyruklu şahısların Nevşehir'e uyuşturucu madde getireceği bilgisi alan polis, çalışmalara başladı.
Yapılan tahkikat sonrası polis, İran uyruklu B.P. ve M.K. adlı şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Şahısların üst aramasında, şeffaf poşet içerisinde 43.20 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan zanlılardan B.P, "Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.