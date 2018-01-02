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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonları

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde...

02 Ocak 2018 Salı 13:42
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonları
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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yaptıkları aramada, bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Araçta bulunan R.İ, U.U, ve M.T. gözaltına alındı.

Polis ekiplerince, il merkezinde şüphe üzerine durdurulan diğer bir araçta da arama yapıldı.

Sürücü O.E. ile T.G'nin üst armasında, çoraplarının içine saklanmış metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar, hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

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