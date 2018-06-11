Nevşehir'de uyuşturucu madde operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri araç ve araç içinde bulunan şahsın üst aramasında çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, polis, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yücel Sokak'ta beklemekte olan bir araçtan şüphelenerek otomobili kontrol etmek istedi.

Araç içinde bulunan S.G. polisi karşısında görünce koşarak kaçmaya çalıştı.

Ekiplerin, ara sokaklardaki kovalamacasının ardından S.G. yakalanırken, araçta yapılan aramada 13 uyuşturucu hap ile 25 gram bonzai maddesi bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

