Nevşehir'de üreticilere tohumluk baklagil dağıtıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehirli 107 üreticiye, 25 bin kilogramı hibe olmak üzere 51 bin kilogram tohumluk baklagil dağıttı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Nevşehir'in de içinde bulunduğu Orta Anadolu Bölgesindeki 9 ilde nadasa bırakılan yaklaşık 50 bin dekar alanın değerlendirilmesi noktasında proje geliştirdiğini söyledi.

Baklagil üretiminin arttırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında kentte tespit edilen 107 üreticiye Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliği ile nohut tohumluklarını teslim ettiklerini belirten Yılmaz, şunları ifade etti:

"Yürüteceğimiz projede, üreticilerimizle 3 yıllık bir sözleşme yaparak münavebe ile ekimlerin gerçekleştirilmesi ve devamında Nevşehir’de ekimi yapılacak 4 bin dekarlık bir alanda üretimin kontrolü yönünde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Münavebe sisteminde bu yıl için bakliyat tohumluğuna yüzde 50, ikinci yıl buğday tohumluğuna yüzde 100 ve 3. yıl tekrar baklagil tohumluklarına yüzde 50 oranında hibe sağlayacağız."

Konuşmaların ardından tohumluk baklagil üreticiye dağıtıldı.