Nevşehir'de suç örgütü davasında karar

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, "suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, yağma, tefecilik, uyuşturucu ticareti" suçlamalarıyla yargılanan 3'ü tutuklu 38 sanıktan 35'ine 4 yıl ile 201 yıl arasında hapis cezaları verildi.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada sanıklar ve avukatların son savunmalarını yapmalarının ardından mahkeme heyeti, müzakereye çekildi, sonrasında hükmü açıkladı.

"Suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla yargılanan sanıklar Deniz Kolca 201 yıl, Metin Kolca 104 yıl, Yılmaz Çavdar 56 yıl 8 ay, Erdoğan Çavdar 47 yıl 6 ay, İbrahim Çavdar 23 yıl 6 ay, Şahin Kolca 23 yıl, Turan Kolca 17 yıl 6 ay, İrfan Kaynak 17 yıl 7 ay, aynı ismi taşıyan diğer sanık İrfan Kaynak ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

26 sanığa ise suç örgütüne üye olma, yağma, tefecilik ve uyuşturucu ticareti gibi suçlamalarla 4 yıldan 8 yıla kadar değişen hapis cezaları verildi. 3 sanığın ise beraatine karar verildi.

Dava kapsamında en yüksek cezayı alan Deniz Kolca'nın firari olduğu, yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.