NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, zararlı bilgisayar yazılımı kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zararlı yazılımla başkalarına ait kişisel verilere erişim sağladığı tespit edilen S.S'nin Kozaklı ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Zanlının evi ve aracındaki aramada, 4 bilgisayar, 2 flaş bellek, çok sayıda CD-DVD, birer kamera, harici bellek ve kurusıkı tabanca ile bir gram esrar ele geçirildi.

Uzman ekiplerce ele geçirilen materyallerde yapılan ön incelemede, S.S'nin, zararlı yazılımı içeren programlarla çok sayıda kişinin T.C. kimlik numarası, banka hesap ve yasa dışı bahis siteleri üyelik bilgilerini ele geçirdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.S, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kullanmak için uyuşturucu bulundurmak ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.