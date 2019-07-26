Nevşehir'de saman hasadı başladı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde saman hasadı başladı.

Derinkuyu Çiftçi Malları Koruma Başkanı Alibaba Yıldırım, ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Hububat hasadı, saman ihtiyacı ve biçerdöver işleme fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, bu yıl yağışların iyi geçmesi nedeniyle ekinlerin çok iyi olduğunu söyledi.

Samanda bir sıkıntı yaşanmayacağını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde arpa hasadına başlanmıştı. Havaların ısınmasıyla buğday, çavdar ve yulaf hasadına da başlandı. Biçerler ekinleri iyi işliyor, hasatta ürünlerde verim kaybı yaşanmıyor. Arpanın farklı alanlarda ekili olması nedeniyle dekarı 20 TL, buğday, çavdar ve yulafı ise 17,5 TL olarak belirledik. 35 bin dekar ekili alan buğdayda 400 kilogram, 30 bin dekar ekili alan çavdarda 300 kilogram, 2 bin dekar ekili arpada 400 kilogram, 6 bin dekar ekili olan yulafta 300 kilogram verim alınıyor. Buğday, 1,20 ile 1,25 kuruş arasında alıcı bulmaya başlandı."



