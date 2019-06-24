Nevşehir'de sağlık ocağının temeli atıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehirli hayırsever iş insanı Nafiz Dirikoç tarafından yaptırılan sağlık ocağının temeli düzenlenen törenle atıldı.
Belediye Başkanı Rasim Arı, 15 Temmuz Mahallesi'nde Nafiz Dirikoç ve eşi Cemile Dirikoç adını taşıyacak sağlık ocağı için gerçekleştirilen temel atma töreninde, bugüne kadar kentin farklı noktalarına kazandırdığı projelerle ilgili Dirikoç'a teşekkür etti.
Konuşmanın ardından inşaatın temeli katılımcıların butona basmasıyla atıldı.
Törene, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, Dirikoç ailesi ve vatandaşlar katıldı.