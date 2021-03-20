Nevşehir’de petrol arama çalışmaları başladı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Müdürlüğü petrol hakkında müteallik kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Nevşehir’de petrol arama ruhsatı alan İndigo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun sondaj çalışmalarına başladıklarını ifade etti.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Müdürlüğü petrol hakkında müteallik kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Nevşehir’de petrol arama ruhsatı alan İndigo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun sondaj çalışmalarına başladıklarını ifade etti.
“Biz olaya pozitif bakıyoruz”
İndigo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun petrol arama çalışmalar konusunda inşallah başarıya ulaşacağız dedi. Tosun, “Biz bölgede birçok alanda balonların kurulması, ilk lüks tesisin yapılması jeotermal çalışmaların yapılması ve bunlara bağlı olarak Türkiye’nin en iyi otellerini de yapacağız buraya. Biz Don Kişot gibi çalışıyoruz. İnşallah petrolde de bunu başarıya ulaştırırız. Ve bölgemize katkı sağlarız. Nevşehir o anlamda çok önemli. Biz olaya pozitif bakıyoruz” diye konuştu.