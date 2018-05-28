Nevşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.Ali Canlı (78) idaresindeki 38 NE 207 plakalı otomobil, Nevşehir-Tuzköy karayolu Eğrikuyu mevkisinde devrildi.Kazada otomobil sürücüsü Canlı...