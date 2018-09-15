Nevşehir'de okulu gönüllü öğretmenler boyadı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde, Gazi İlkokulu öğretmenleri, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık kapsamında gönüllü olarak okulu boyadı.

300 öğrencinin eğitim gördüğü okulda görev yapan idareci ve öğretmenler, öğrencilerinin yeni dönemde daha renkli ve hijyenik ortamda eğitim görmesini sağlamak amacıyla harekete geçti.

Bu kapsamda okulda onarım çalışması yapan öğretmenler, daha sonra binayı boyadı.

Okul Müdürü Ayşegül Baki, eğitim öğretim yılının başında okulun eksiklerinin tespit edilerek giderilmesi için çaba gösterildiğini, öğrencileri daha güzel bir ortamda karşılamak amacıyla çalışma yaptıklarını kaydetti.

Baki, öğretmenlerin, bu çabasının belde halkı tarafından takdir gördüğünü ifade etti.