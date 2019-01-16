Nevşehir’de okullar tatil edildi

Nevşehir’de yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İl genelinde okullar 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

Nevşehir Valiliği tarafından il genelinde yağan yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle okullar 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi. Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl genelinde yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiş olup, engelli ve hamile personellerimizde idari izinli sayılacaktır” denildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2019, 17:48