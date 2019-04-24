Nevşehir'de muhtarlara yönelik eğitim semineri

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezindeki programda konuşan Belediye Başkanı Arı, hiçbir menfaat beklemeksizin görev yapan muhtarların, büyük bir özveri ile çalıştıklarını, muhtarlardan gelecek talepleri ivedi şekilde çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Arı, şunları kaydetti:

"Kendilerini mahalle ve köylerine adamış muhtarların, mahalle ve köyleriyle ilgili sorunlarını yöneticilere ilettiği zaman yöneticilerin buna kayıtsız kalmaması gerekiyor. Çünkü onlar mahalle ve köylerindeki vatandaşların haklarını korumak, yaşamlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almakla görevliler. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel önem verip, hassasiyet gösterdiği muhtarlarımız bizim için de son derece önemlidir. Bizler de muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz."

Muhtarların görev ve yükümlülüklerine ilişkin sunumların ardından seminer sona erdi.

Toplantıya, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çit, İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Dairesi Başkanı Şefik Aygül, İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve muhtarlar katıldı.

