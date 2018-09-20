Nevşehir'de millet kıraathanesi açıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, "millet kıraathanesi" düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planları arasında yer verdiği Millet Kıraathanesi Projesi doğrultusunda Nevşehir İl Halk Kütüphanesi yerleşkesindeki bir binada açılış töreni düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un katıldığı törende, İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından dua edildi.

Dursun, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ile millet kıraathanesinin açılış kurdelesini kesti.

Kıraathanede incelemede bulunan Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, projedeki temel amacının halkı kitapla buluşturmak olduğunu söyledi.

- "Millet kıraathanelerinin sayısı 10'u geçti"

Millet kıraathanelerinin çoğalmasıyla birlikte insanların kütüphaneye olan ilgisinin artacağına inandığını aktaran Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet kıraathaneleri önem verdiğimiz bir çalışma. Açılışı yapılan millet kıraathanelerinin sayısı şu anda 10'u geçti. Ana amaç, kitapla milleti buluşturmak ve kütüphanelerin çalışma saatini artırmak. Bakanlık olarak hem kütüphane sayısı hem de kadrolu uzman kütüphaneci sayısının artırılması için gayret sarf ediyoruz. Genel olarak okuma seferberliği dediğimiz, kitapla milleti buluşturarak milli kültüre katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Daha önceden çok alışık olunmayan yeni bir açılım. Ama Anadolu'nun değişik yerlerinde uygulamaya başladıkça bunu yaygınlaştırdıkça ilgi çoğalacak. Vatandaşlarımız kütüphaneye gittiğinde, bir vakit sınırlamasıyla karşılaşmadan, kütüphaneden yararlanma imkanı buldukça, ikramlarda bulunulduğunu öğrendikçe teveccühün çoğalacağını düşünüyoruz. Buna, kesintisiz olarak kütüphaneden yararlanma etkinliği diyebiliriz."

Açılış töreninin ardından Valiliği ziyaret eden Dursun, Vali Aktaş'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.