Nevşehir’de köy okullarına ve taşımalı eğitime kar tatili

Nevşehir’de köy okulları ve taşımalı eğitim il genelinde yarın için tatil edildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için, Nevşehir il genelinde taşımalı gelen öğrencilerimiz ile köy okullarımız ve köy, belde, ilçelerden kendi imkanlarıyla il/ilçe merkezine gelen öğrencilerimiz, 18 Ocak 2019 Cuma günü idari izinli sayılacaktır. İdari izinli olan öğrencilerimiz hafta içi okullarından karnelerini alabilecektir” denildi.