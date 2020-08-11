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Nevşehir’de korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir Devlet Hastanesinde bir süredir korona virüs tedavisi gören 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Genel 11.08.2020, 13:51 11.08.2020, 14:27
Nevşehir’de korona virüsten 1 kişi hayatını kaybetti
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Nevşehir Devlet Hastanesinde bir süredir korona virüs tedavisi gören 80 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Nevşehir’de bir süredir Devlet Hastanesinde korona virüs tedavi gören 80 yaşındaki E.T. bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Korona virüs nedeniyle vefat eden 80 yaşındaki E.T., Avanos ilçesinde toprağa verildi. Nevşehir’de korona virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi hayatını kaybetti.

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