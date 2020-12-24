Son Dakika
Nevşehir’de korona virüs vakaları yüzde 34 düştü
Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde korona virüs vaklalarının yüzde 34 oranında azaldığını açıklandı.
Genel 24.12.2020, 16:16 25.12.2020, 08:23
Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde 9 - 22 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber vaka sayılarında yüzde 34 azalma sağlandı. 15 - 22 Aralık tarihleri arasında ise entübe hasta sayısında yüzde 24 azalma sağlandı” ifadelerine yer verildi.