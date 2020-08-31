Son Dakika
Nevşehir’de, Kayseri ve Niğde’den düğün için gelenlere salon verilmeyecek
KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA KAYSERİ’DE YASAKLANAN DÜĞÜN TÖRENLERİ VE NİĞDE’DE YAPILAN KISITLAMALARIN ARDINDAN BU İLLERDE DÜĞÜN YAPMAK İSTEYENLER NEVŞEHİR’DE DÜĞÜN SALONLARINA GELEREK DÜĞÜNLERİNİ YAPMAK İSTEMELERİNE KARŞI NEVŞEHİR VALİLİĞİ, DÜĞÜN SALONU İŞLETMECİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ.
Genel 31.08.2020, 14:06
Korona virüs ile mücadele kapsamında Kayseri’de yasaklanan düğün törenleri ve Niğde’de yapılan kısıtlamaların ardından bu illerde düğün yapmak isteyenler Nevşehir’de düğün salonlarına gelerek düğünlerini yapmak istemelerine karşı Nevşehir Valiliği, düğün salonu işletmecileri ile bir araya geldi.
Nevşehir’de yine Niğde’de de düğünlerin kısıtlanmasının ardından Nevşehir’de düğün yapmak için gelen Niğdelilere salonların verilmemesi gerekildiği konuşuldu.