NEVŞEHİR (AA) - Dünyada "rock and water (kaya ve su)" olarak bilinen psikofizik eğitiminin Türkiye'de de yaygınlaştırılması amacıyla ilk eğitimcilerin yetiştirilmesi için Nevşehir'de kurs düzenlendi.

Hollanda'daki Gadaku Enstitüsü tarafından birçok ülkede uygulanan eğitim, Atlantis Eğitim ve Davranış Bilimleri Merkezi öncülüğünde çeşitli illerden farklı meslek gruplarından kişilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda 25 kişiye yönelik düzenlenen üç günlük uygulayıcı eğitmen kursunda, teorik ve pratik eğitimler verildi.

Gadaku Enstitüsünde uzman eğitimci Gönül Dural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeterince tanınmayan eğitim disiplininin 40 ülkede uygulandığını belirtti.

Eğitimin ana amacının bireylerde öz güven, öz farkındalık, öz bilinç oluşturmak olduğunu kaydeden Dural, şöyle konuştu:

, tamamen beden diliyle verilen bir eğitim sistemi. Beden dili ile beynimizi aktifleştirdiğimiz zaman bu sayede kafa ile bedeni birleştirip güce ulaşıyoruz. Türkiye, Peru ve Çin'de eğitime yeni başladık, böylelikle sayı 43 ülkeye ulaşacak. Hollandalı eğitimci Freerk Ykema tarafından yaklaşık 25 yıl önce ortaya konulan eğitim disiplini kapsamında Türkiye'de ilk eğitimciler eğitim alıyor. Bilinçli beden, bilinçli kafa, bilinçli bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bireyler üzerine yönelik etkisiyle ilgili bilimsel kanıtları var. Başarı oranına etki ediyor, zorbalığın tamamen ortadan kalkmasını sağlıyor, sevgi ve saygı duygularını artıyor, gelecekle ilgili bilinçli seçimler yapılmasına katkıda bulunuyor."

Eğitim çalışmalarını inceleyen AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe de "Eğitim toplumun temel yapı taşlarından biri. 7'den 70'e her insanın değişik şartlarda farklı eğitimler alması, hayatı boyunca en önemli kazanımlarıdır. Yetkililer olarak bu tür eğitimler için eğitmenlerin eğitilip gelecek neslin beden dilini kullanmaları konusunda yetişmelerini sağlamanın görevimiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Eğitim programına katılanlardan Şeyma Salaş Baloğlu, avukatlık mesleğinde zaman zaman sorunlarla karşılaştığını belirterek, "Eğitim programını sosyal medyadan öğrendim. Müvekkillerle iletişimimde etkili olacağını düşünüyorum. Kaya ve su olarak yaklaşımlarımız nasıl olmalı, sert olunduğunda nasıl su gibi akışkan olabiliriz, bunu öğrendim. Eğitim çok verimli geçti." diye konuştu.

Polis memuru Süleyman Kurtoğlu da katıldıkları kursun ardından bu alanda uygulayıcı eğitmen olacaklarını, öğrendiklerini diğer meslektaşlarıyla paylaşacağını anlattı.

Kurtoğlu, eğitimin, halkla ilişkiler ve öfke kontrolüne olumlu etki edeceğini dile getirdi.

Psikolog Erkan Özkardeş ise Diyarbakır'da görev yaptığı merkezde otizm dikkat eksikliği sorunu olan çocuklara destek verdiğini söyledi.

ERASMUS projesi kapsamında gittiği Hollanda'da bu eğitim sistemiyle ilgili bilgi aldığını belirten Özkardeş, Nevşehir'de bu alanda eğitim yapılacağını öğrendiğinde vakit kaybetmeden kursa başvurduğunu kaydetti.