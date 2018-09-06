Nevşehir'de kaçakçılık operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de emniyet ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışması neticesinde kaçak tütün bulunduran üç ayrı iş yeri tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda iş yerlerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, 34 kilogram kaçak tütün, 3 bin 80 adet doldurulmuş makaron ile 24 kutu sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

