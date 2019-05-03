Nevşehir'de jandarmadan kan bağışı

NEVŞEHİR (AA) - Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı kan bağış tırı, İl Jandarma Komutanlığı bahçesine yerleşerek kan vermek isteyen askerlerin bağışlarını kabul etti.

Kan bağışında bulunacakların başvuru formlarını doldurmasının ardından kampanya kapsamında ilk bağış İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit'ten alındı.

Kızılay Kan Merkezi Başhekimi Süleyman Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, talep üzerine jandarmanın kuruluşunun 180'nci yılı münasebetiyle başlatılan kampanyanın ilk gününde 180 ünite kan bağışı alındığını, çalışmanın iki gün boyunca süreceğini belirtti.

Kurt, "Jandarma tarafından talepte bulunulması üzerine Kızılay tırında bağış almaya başladık. İlk gün 180 ünite kan alındı, bağış almaya yarın da devam edilecek. Kan ve hayat kurtar sloganıyla yürütülen uygulamaya rütbeli personel ve erler ilgi gösteriyor. Askerimizin bu yöndeki hassasiyeti bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

