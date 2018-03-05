Nevşehir'de hırsızlık zanlıları tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, sekiz ayrı ikamette hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde çeşitli ikametlerde yaşanan hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı.



Takibatı sürdüren polis, 20 Temmuz, Esentepe ve Güzelyurt mahallerindeki farklı adreslerden yaklaşık 100 bin lira değerinde altın takı ve ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili M.K. ve M.S'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

