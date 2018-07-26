Nevşehir'de hırsızlık

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir’de iş yerlerinin camlarını kırarak hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, merkeze bağlı Nar beldesi ile merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezlerinin camlarını kırarak 2 bin lira nakit para, yazar kasa ve sigaraları çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Zanlı, dün gece, Merkez Güzelyurt Mahallesi'nde başka bir alışveriş merkezindeki iş yerine girmeye çalışırken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Suçlarını itiraf eden M.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

