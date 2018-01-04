Nevşehir'de hırsızlara suçüstü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de üç ayrı adresten hırsızlık yapan ve son girdikleri ikametten çıkarken suçüstü yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Paşa ve 20 Temmuz mahallelerinde 2 ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen adreslerde inceleme yapan ekipler, bu sırada başka bir ikametten çıkan kişilerin durumundan şüphelendi.

Şüphelilerin üst aramalarında, kapıları zorlanarak girilen ikametlerden çalındığı değerlendirilen 23 bin lira değerinde 4 altın bilezik, 7 yüzük, altın künye, saat ve bin 720 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.P. (39), T.P. (33), Ö.P. (29), S.P. (31) ve C.P. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suçlarını itiraf eden zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çalınan malzemeler, sahiplerine teslim edildi.

Zanlılardan T.P'nin 5 dolandırıcılık ve 3 hırsızlık suçundan, G.P'nin ise 8'i dolandırıcılık 14 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.