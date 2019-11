Nevşehir’de her doğan ve vefat eden kişi için fidan dikiliyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından başlatılan “Her Doğan Bebek ve Her Vefat Eden İçin Bir Fidan” projesi kapsamında 1 Nisan tarihinden itibaren bugüne kadar 470 fidan dikildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından kentteki her yeni doğan bebek ve vefat edenler için oluşturulan Vefa Ormanı’na yeni fidanlar dikildi. Üzerlerine yeni doğan bebeklerin ve vefat eden kişilerin isimlerinin yazılı olduğu plakaların asılı olduğu fidanlara ilk can suları AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Rauf Yanar ve aileler tarafından verildi.

Nevşehir’e yeni yeşil alanlar kazandırmak, topluma ağaç ve orman sevgisi aşılamak, fidan dikme alışkanlığı edindirmek, çevre anlayışının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan Vefa Ormanı projesi devam ediyor. Şehirdeki hastanelerde her yeni doğan bebek ve vefat edenler için oluşturulan ve içerisine dikilen fidanların üzerine yeni doğan ve vefat eden kişilerin isimlerinin yazılı olduğu plakaların asıldığı ormana yeni fidanlar dikildi.

Törende vatandaşlarla birlikte fidan dikerek bu fidanlara ilk can sularını veren Başkan Arı, göreve gelmesinin ardından başlattıkları proje çerçevesinde şehirdeki hastanelerde her yeni doğan bebek ve vefat edenler için oluşturulan Vefa Ormanı’na bir fidan dikildiğini ve dikilen fidanların üzerine yeni doğan ve vefat eden kişilerin isimlerinin yazılı olduğu plakalar asıldığını kaydetti. Bugüne kadar sayıları 470’e ulaşan fidanların dikimi ile birlikte ailelere birde mektup göndererek kendilerini bilgilendirdiklerini ifade eden Arı, ailelerin arzu ettikleri takdirde bu fidanların bakımını üstlenebildiklerini veya belediyece gerçekleştirilen bakım çalışmalarını takip edebildiklerini söyledi.

‘Daha Yeşil Bir Nevşehir’ sloganıyla başlattıkları ağaçlandırma seferberliği kapsamında daha önce de Nevşehir’in nüfusunu oluşturan 110 bin kişi için 110 bin fidan dikimi için çalışmalar başlattıklarını hatırlatan Arı, bu gibi projelerin şehre nefes aldıracak ormanların oluşmasını sağlayacağını belirtti.

Arı, “Nevşehir’in daha yeşil bir kente dönüşmesi için el birliğiyle çalışmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın Nevşehir’de yaşamaktan mutlu olacağı, rahat nefes alacağı bir kent oluşturmak en büyük gayemiz. Bunun için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Daha modern, daha temiz ve daha yeşil bir Nevşehir hedefinden yola çıkarak yaptığımız çalışmalarımız devam edecek. Nevşehirli hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz her şeyi bahane ederek fidan dikiyoruz. ‘Bu şehri yeşillik açısından sıralamada üst sıralara çıkartacağız ve şehrimizi daha yeşil bir hale getireceğiz’ demiştik. 1 Nisan tarihinden itibaren şehrimizde doğan her bir evladımız için kendileri ile birlikte büyüsünler diye fidan dikiyoruz. Bir de şehrimizde vefat eden her bir hemşerimiz için de onların anılarını yad edebilmek, onların ailelerini bir nebze olsun kendileri ile birlikte yaşayan ağaçları olmalarını hissedebilmeleri amacıyla da böyle bir plan yapmıştık. Şuan ikinci aşamasını gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 470 tane fidanımızı vefat eden ve yeni doğan evlatlarımız için toprakla buluşturmuş oluyoruz. İnşallah bu alışkanlığı sürekli devam ettirecek ve her şeyi bahane ederek inşallah şehrimiz daha yeşil olmasını sağlayacağız” dedi.

Vefa Ormanında yeni doğan bebekleri için fidan diken aileleri ise böylesine bir projesi olmasından dolayı son derece mutlu olduklarını ifade ederken, “Fidanlarımız çocuklarımız ile birlikte büyüyeceği için çok mutluyuz” dediler.

Nevşehir Kalesi yakınlarındaki Kahveci Dağı eteklerinde oluşturulan Vefa Ormanı’nda düzenlenen ikinci fidan dikimi etkinliğine AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ve belediye başkan yardımcılarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.