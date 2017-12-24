Resmi Gazete’de yayımlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) sonrasında Nevşehir Jandarma Komutanlığı’nda görevli iki asker meslekten ihraç edildi.Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 695 sayılı KHK sonrasında Nevşehir Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Üst Çavuş Nebi Kıloğlu ve JAKEM Komutanlığında görevli Jandarma Veteriner Üstteğmen Hüseyin Berber meslekten ihraç edildi.
Nevşehir’de görevli 2 asker ihraç edildi
Resmi Gazete’de yayımlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) sonrasında Nevşehir Jandarma Komutanlığı’nda görevli iki asker meslekten ihraç edildi.
24 Aralık 2017 Pazar 11:50