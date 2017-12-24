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Nevşehir’de görevli 2 asker ihraç edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) sonrasında Nevşehir Jandarma Komutanlığı’nda görevli iki asker meslekten ihraç edildi.

24 Aralık 2017 Pazar 11:50
Nevşehir’de görevli 2 asker ihraç edildi
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Resmi Gazete’de yayımlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) sonrasında Nevşehir Jandarma Komutanlığı’nda görevli iki asker meslekten ihraç edildi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 695 sayılı KHK sonrasında Nevşehir Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Üst Çavuş Nebi Kıloğlu ve JAKEM Komutanlığında görevli Jandarma Veteriner Üstteğmen Hüseyin Berber meslekten ihraç edildi.
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