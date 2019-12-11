Nevşehir'de,

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı, gönüllü kadınlarla bir araya gelerek ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere ördü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gönüllü kadınlar, "Gönülleri örmek için şişini kap gel" sloganıyla Melek Arı'nın sosyal medyadaki çağrısıyla kentteki çeşitli okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına Millet Kıraathanesi'nde bir araya geldi.

Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından temin edilen malzemelerle farklı renk ve desenlerde örülen atkı ve bereler, gelecek günlerde okullarda dağıtılacak.

Projeye destek veren gönüllü kadınlara teşekkür eden Melek Arı, daha sonraki süreçte benzer projelerin de hayata geçirileceğini belirtti.

Etkinlikte Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan tarafından müdürlük bünyesinde kadınlara yönelik faaliyet gösteren Kadın Çalışmaları Merkezi Kursları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

