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Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında 2 firari sanık yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Gülşehir'de "kamu malına zarar verme" suçundan hakkında 219 gün kesinleşmiş...
Genel 05.12.2019, 17:30
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında 2 firari sanık yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. ve C.D. tutuklandı.
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