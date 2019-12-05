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Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında 2 firari sanık yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Gülşehir'de "kamu malına zarar verme" suçundan hakkında 219 gün kesinleşmiş...

Genel 05.12.2019, 17:30
Nevşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında 2 firari sanık yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gülşehir'de "kamu malına zarar verme" suçundan hakkında 219 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.Y, Derinkuyu ilçesinde ise Derinkuyu Asliye Ceza Mahkemesince "basit yaralama" suçundan hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası verilen firari C.D. polisin istihbari çalışması neticesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. ve C.D. tutuklandı.

#Nevşehir #Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri #tutuklama
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