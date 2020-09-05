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Nevşehir’de Eylül ayının sıcaklık rekoru kırıldı
NEVŞEHİR’DE EYLÜL AYININ SICAKLIK REKORU KIRILDI
Genel 05.09.2020, 09:51
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre Nevşehir’de Eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bölgemizde etkili olan sıcak hava dalgasının bugünden itibaren etkisini azaltacağı ve sıcaklıkların 6 ila 9 C azalarak mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.