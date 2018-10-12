Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi bünyesindeki Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından "Ev ve Süs Hayvanı Yetiştiriciliği" eğitimi verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte, ev ve süs hayvanı satmak isteyenlere yönelik düzenlenen eğitim programı, Belediye Kapalı Pazar Yerindeki eğitim ofisinde yapıldı.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara, ev ve süs hayvanlarının korunmasına ilişkin Avrupa sözleşmesi, 5199 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği, üretim, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik, hayvan bakımı ve beslenmesi ile hayvan ekolojisi konusunda bilgiler verildi.

Bir günlük eğitim programı sonunda 28 katılımcıya katılım sertifikası verildi.

