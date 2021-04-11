Son Dakika
Nevşehir’de eğitim öğretime 1 gün ara verildi
Nevşehir’de yağan yoğun kar yağışının ardından 12 Nisan Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Genel 11.04.2021, 13:25 12.04.2021, 09:13
Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Nevşehir il genelinde her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kursları; kar, soğuk hava, aşırı buzlanma, sis beklentisi ve kötü hava koşulları dikkate alınarak 12/04/2021 tarihinde 1 gün süreyle tatil edilmiştir” ifadelerine yer verildi.