Nevşehir'de Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü

NEVŞEHİR (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından Doğu Türkistan'a destek amacıyla kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Bayrak yürüyüşü" düzenlendi.

Borsa Kavşağı mevkisinde ellerinde Doğu Türkistan ve Türk bayrakları ile toplanan kalabalık, mehter takımı eşliğinde slogan atarak Diriliş Meydanı'na kadar yürüdü.

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, burada yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan halkının çeşitli sıkıntılar yaşadığını belirterek, şöyle dedi:

"Kaşgar'dan, Urumçi'den Nevşehir'e selam olsun. Mazlum bir milletin sesine imdadına ses verdiğiniz için Allah sizden razı olsun. Biz, sizin bu desteğinize Allah'ın huzurunda şahitlik edeceğiz. Nevşehir, mazlum Doğu Türkistanlıların feryadına ses verdi. Doğu Türkistanlıların, Türk milleti ve 1,5 milyarlık ümmetin bir parçasını olduğunu Çin'e haykırıyorsunuz."

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiği günden beri çeşitli coğrafyalardaki mazlumlara sahip çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2002 yılından beri Cumhurbaşkanımız, dünyada zulme uğramış ne kadar mazlum varsa hepsine sahip çıkmak için mücadele veriyor. Afrika'dan Myanmar'a nerede bir ezan sesini susturmak isteyen varsa hepsinin karşısında durdu. Biz zulme karşı, Türk milleti olarak her platformda gücümüz yettiği kadar meydanlarda ve dualarda bu kardeşlerimize sahip çıkalım. Çünkü, bugün biz kardeşlerimize sahip çıkmazsak yarın aynı zulmün bizim topraklarımıza gelmeyeceğini düşünebilir miyiz? Tüm coğrafyalardaki Müslümanlar aynı duyarlılığı gösterebilse karşımıza çıkacak kimse olmaz. Biz bir 1,5 Müslüman olarak kucaklaşmayı bilmiyoruz. İnşallah bunu temin ederiz."

Konuşmaların ardından grup dağıldı.

