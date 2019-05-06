Nevşehir'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreni

NEVŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığınca, Nevşehir'deki 2 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle takdim edildi.

Nevşehir Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Türkmen ve şehit piyade onbaşı Hakan Demirci'nin ailelerine takdim etti.

Törene AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit ile bazı daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Tören, katılımcılarla şehit ailelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

