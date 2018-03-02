Nevşehir'de DEAŞ operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan takibat sonucu kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Irak uyruklu T., W.W.K.J, F.F.A, M.R.F.D, N.N.A. ve Z.M.F, terör örgütüyle bağlantıları bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki çeşitli dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.