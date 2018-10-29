Nevşehir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına eğitimli köpeklerin gösterisi damga vurdu

Nevşehir’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlerde jandarmanın narkotik, devriye ve bomba arama köpeklerinin gösterisi ilgiyle izlendi.

Nevşehir’de Gazi Stadı’nda gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajının okunmasının ardından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, vatandaşların ve bayrama katılan öğrencilerin bayramını kutladı.

İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından konuşan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, “19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak büyük fedakarlıklar ile başlattığı milli mücadele Türk milletinin inanç ve azmiyle sonuçlanmış 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilanıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Atatürk’ün Türk milletini karakterine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir” diye konuştu.

Gazi Stadı’ndaki törende daha sonra, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma At-Köpek Eğitimi Merkez Komutanlığı’nda iz takip, devriye, mayın ve bomba arama, yangın tespit, arama ve kurtarma, narkotik ve psikotrop madde arama, kağıt para arama, keşif ve özel operasyon konularında eğitilen Alman, Hollanda ve Belçika ırkı köpeklerin gösterisi ilgiyle izlendi. Gösterilerde tatbikat gereği cezaevinden firar ederek bir kişiyi rehin alan kişi, jandarma ekiplerinin eğitimli köpeklerle yaptıkları operasyon sonu etkisiz hale getirildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında daha sonra, kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen atletizm ve voleybol yarışmalarının yanı sıra, ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Komutanı Kurmak Albay Yüksel Yiğit’in vermesi ile sona erdi.